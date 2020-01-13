فيديو| محطات في «معركة طرابلس» بعد وقف إطلاق النار

قناة الغد – نجح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ انطلاق معركة تحرير طرابلس في تحقيق مكاسب وتحرير أراضي ليبية من قبضة الميليشيات بالرغم من موافقته على الهدنة.

مرت معركة تحرير طرابلس بعدة محطات نجح فيها في استعادة السيطرة على عدد من المدن الاستراتيجية، مما عزز مواقع الجيش ودفعه للتقدم نحو عمليات تحرير كافة التراب الليبي.. وإليكم أبرز محطات معركة طرابلس:

معركة طرابلس، أطلقها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، بهدف تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوفاق، فائز السراج.

استعاد الجيش الليبي السيطرة على مدينة سرت شرق طرابلس، مما عزز مواقع الجيش ودفعه للتقدم صوب مدينة مصراتة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات تدعم فائز السراج.

سيطر الجيش على مناطق في محاور عدة جنوب و شرق طرابلس بهدف قطع الاتصال بين طرابلس ومدينة مصراتة.

ومع استمرار تقدم الجيش الليبي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعم بلاده لحكومة السراج التي أعلنت من جانبها، عن تفعيل اتفاقيات قديمة مع أنقرة حول التعاون العسكري بينهما.

أسهم توقيع أردوغان والسراج اتفاقيتين في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مما زاد من حدة التوتر في ليبيا، مما أثار انتقادات إقليمية ودولية وتحذيرات من هذا التدخل في الأزمة الليبية.

أعلن الجيش الليبي وحكومة السراج موافقتهما على وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية بعد تحركات دولية وإقليمية لمنع تصاعد الاشتباكات.

المصدر: قناة الغد العربي