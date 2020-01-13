خالد المحجوب: نعلم بوجود قيادات تركية تدير غرف عمليات داخل ليبيا

قال خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطني الليبي نحن نعلم أن هناك قيادات تركية داخل الأرض الليبية يديرون غرف عمليات.

وكانت الكتيبة 128 مشاة التابعة لـ “الجيش الوطنى الليبي” قد أعلنت، الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة فى جنوب طرابلس. وقالت الكتيبة ـ عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” فى نبأ عاجل لها ـ أن “الطائرة كانت تحمل قذائف الهاون، مما يعد اختراقا للهدنة”. وأضافت أنه تم إسقاطها من قبل “سرية الشهيد عبد الله العتيري” التابعة للكتيبة 128 مشاة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أعلن السبت، وقف إطلاق النار فى المنطقة الغربية من البلاد شريطة التزام الطرف الآخر بالهدنة.

من جهة اخرى، زار قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الجزائر العاصمة، الأحد، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول مستجدات الأمور فى البلاد، فى أعقاب وقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام جزائرية ذكرت اليوم أن وفدا ليبيا رفيع المستوى زار الجزائر، حيث أجرى الوفد محادثات مع مسؤولين حول الوضع فى ليبيا.