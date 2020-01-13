#ليبيا — مصادر قناة العربية الحدث: ثغرات كبيرة بالاتفاق بين الأطراف الليبية قد تؤدي لعدم توقيعه.
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الحمد لله يارب يفشل وقف اطلاق النار
من يرى مناوة الجيش المصرى الضخمة قادر 2020 يعرف ان الجيش المصرى قادر فى 2020 على حسم معركة طرابلس فراينا انتشار طائرات من كافة القواعد لارض المعركة واسقاط مظلى من طائرة شنوك على ظهر حاملة المليشيات ومن قبل انزال بحرى على الشاطئ اى انه باشارة من القائد الاعلى للجيش الليبى التى اشار اليها من داخل مجلس النواب المصرى وصفق له كل نواب البرلمان المصرى ورأينا المناورة لردع اى تدخل تركى
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