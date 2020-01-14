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محلل: هذه اهداف التحركات التركية بشأن ليبيا – فيديو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قناة الغد – قال الكاتب المختص بالشأن الليبي، محمد فتحي الشريف، إن التحركات التي قامت بها تركيا خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى إحياء الميليشيات وجماعة الإخوان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج من جديد، لافتا إلى أنها تهدف أيضا لخلق موطئ قدم في مؤتمر برلين.

وأضاف الشريف خلال لقاء في فضائية “الغد” أن المجتمع الدولي يُعقّد الأزمة الليبية ولا يسعى جيداً إلى حلها، خاصة أن أحد أطراف الأزمة وهي تركيا تتقدم بالحل، لافتا إلى أن التسريبات التي خرجت عن لقاء روسيا لن يوافق عليها الجيش الليبي الذي يستحوذ على أكثر من 85% من الأراضي الليبية.

وأكد الشريف أن حضور قائد الجيش الليبي للاجتماع رغم تحقيقه انتصارات ميدانية جاء ليثبت للعالم أنه رجل سلام ولا يبحث عن السلطة، كما يروج الإخوان، وأن كل ما يبحث عنه هو حقن دماء الشعب الليبي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • المهم فشل اردوغان فى حفظ ماء وجهه بعد ان اوهم الهوان انه سينقذهم وهو من يغرق من يتعامل معه حتى فى تونس كشف الاخوان هناك فتحالف الجميع ضدهم واسقطوا حكومتهم والان سيسقطوا الغنوشى من رئاسة اليرلمان وفى ليبيا الحمد لله على فشل الاتفاق واتجاه الجيش للحسم العسكرى الذى يثلج صدور الليبيين

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    • خوان صهيون و خوان الخزرتركهود و خوان الدارزشت المجوس المستشيعين …. و اصلا لم يكن هناك عثمان و لكن اتمان و للسيطرة علي العرب المسلمين تم تحويرها لعثمان و استمرت هكذا .. و لا يسعنا الا ان نقول ” حسبنا الله و نعم الوكيل ” و ” يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين” ( و حفتر و زملاءه ليسوا بالاطهار ( تاريخهم يقول هذا منذ الانقلاب علي الملك السنوسي رحمه الله… ) ايضا و لكن طالما يقفون في وجه خوان الشياطين اذن علي البركه)

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  • الرهان علي الطاوله حاليا كله موضوع علي الكارت الطولياني ( امال هما متسابين زي مسمار جحا في مصراطه كده صدفه !!! ) ….

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