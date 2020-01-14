محلل: هذه اهداف التحركات التركية بشأن ليبيا – فيديو

قناة الغد – قال الكاتب المختص بالشأن الليبي، محمد فتحي الشريف، إن التحركات التي قامت بها تركيا خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى إحياء الميليشيات وجماعة الإخوان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج من جديد، لافتا إلى أنها تهدف أيضا لخلق موطئ قدم في مؤتمر برلين.

وأضاف الشريف خلال لقاء في فضائية “الغد” أن المجتمع الدولي يُعقّد الأزمة الليبية ولا يسعى جيداً إلى حلها، خاصة أن أحد أطراف الأزمة وهي تركيا تتقدم بالحل، لافتا إلى أن التسريبات التي خرجت عن لقاء روسيا لن يوافق عليها الجيش الليبي الذي يستحوذ على أكثر من 85% من الأراضي الليبية.

وأكد الشريف أن حضور قائد الجيش الليبي للاجتماع رغم تحقيقه انتصارات ميدانية جاء ليثبت للعالم أنه رجل سلام ولا يبحث عن السلطة، كما يروج الإخوان، وأن كل ما يبحث عنه هو حقن دماء الشعب الليبي.