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1500 عنصراً يستعدون للسفر المرصد السوري: مقتل 19 مرتزق من 1750 نُقلوا لطرابلس..وهذه مناطق التجنيد

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمراره في رصد ومتابعة عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من سوريا إلى داخل الأراضي الليبية، مضيفا، أن عملية تطوع مقاتلين موالين لتركيا في صفوف المرتزقة الذين يذهبون إلى ليبيا، متواصلة على قدم وساق على الرغم من النشر الإعلامي.

وأشار المرصد السوري، إلى ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية “طرابلس” إلى نحو 1750 “مرتزق”، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق “درع الفرات”.

كما رصد المرصد السوري مقتل ما لايقل عن 5 مرتزقة من فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا خلال المعارك الدائرة في ليبيا، حيث وصلت جثث بعضهم إلى منطقة عفرين شمال غرب حلب.

بذلك، يرتفع عدد القتلى جراء العمليات العسكرية في ليبيا إلى 19 مقاتل من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • كيف قتل 19 الشخص مع وجود الهدنة وقف إطلاق النار في ليبيا لا توجد المعارك هذا الشخص مشبوه مشكوك في مصداقيته يبدوا انه أيضا اشتراته الإمارات بالرز الإماراتي الرز الإماراتي تأخذه الهبل ما عليك أن تقول انك ضد أردوغان والاخوان تأخذ ملايين على قفا الشيطان العرب

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  • ياجلول يامهبول قتلوا قبل وقف اطلاق النار ياحمار وبعد وقف اطلاق يقتلوا على يد الشرفاء من اهالى طرابلس ولا يفهم هذا ابن داعرة وديوث مثلك ولن ينفكم هؤلاء الكلاب فقد كان عشرات الالاف منهم فى درنة وبنغازى وسحقوا ويكفى ان هؤلاء المرتزقة تركوا اهلهم فى ادلب نصف مليون مشرد يغيشون فى الخيام على الحدود التركية وبحثوا عن المال فى ليبيا وسيعودا حتما فى توابيت بينما الجيش السورى يحرر المزيد من قرى ادلب حتى مع وقف اطلاق النار ياحمار

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  • هم والاتراك جاءوا من اجل المال وبما ان ثروة النفط تقع تحت سيطرة الجيش الوطنى ويمكن للحكومة المؤقتة ان تتولى تصديره من خلال اتفاقية مع اليونان والخصول على العائد ودفع جزء منه للامريكان بالقواعد اليونانية وليشرب اردوغان والسراج وكلابهم من البحر مع الالتزام بوقف اطلاق النار !!!!

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