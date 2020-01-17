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الجيش الليبي يكشف “خدعة” تركيا لتمرير اتفاق موسكو وسبب غضب اردوغان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة العربية
قناة العربية
مصدر الخبر / قناة العربية

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خالد المحجوب، سبب غضب تركيا الحقيقي من فشل اتفاق موسكو ورفض قائد الجيش، خليفة حفتر، التوقيع عليه.

وقال المحجوب، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت”، إن “تركيا حاولت أن تكسب اتفاقها الأمني والبحري مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، شرعية رسمية خلال اتفاق موسكو”، لافتاً إلى أن “توقيعنا للاتفاق كان يعني اعترافا بشرعية حكومة الوفاق، وبالتالي اعتراف بصحة توقيعها للاتفاق الأمني والبحري مع تركيا، وهو ما لم ولن نسمح به، لذلك ثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وغضب بشدة من رفض قائد الجيش الليبي التوقيع على الاتفاق”.

“لا تفاوض مع حكومة السراج”
كما أكد أنه “لا تفاوض مع حكومة السراج المنتهية شرعيتها وولايتها لأن أي تفاوض معها هو اعتراف بشرعيتها التي سقطت”، مشيراً إلى أن “الجيش الليبي لن يتراجع عن المكتسبات التي حققها على الأرض، ولن يتوقف عن القتال حتى تحرير كافة الأراضي الليبية من الميليشيات الإرهابية التي تدعمها تركيا وجماعة الإخوان، وتسيطر فعلياً على قرارات حكومة الوفاق بقيادة السراج”.

وأضاف: “حفتر والجيش الليبي يرفضان تماماً وجود أي دور تركي في أي مفاوضات لكون أنقرة عدوة ودولة داعمة للميليشيات وتواصل إرسال المستشارين والمرتزقة لقتال الليبيين والجيش الوطني”.

إلى ذلك ذكر أن “القيادة العامة للجيش الليبي وضعت شروطاً لحل الأزمة الليبية، منها ضرورة تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها حتى لا تتكرر خدعة الإخوان مثلما حدث منهم في اتفاق الصخيرات، حيث اتفقوا على تفكيك الميليشيات وحصول الحكومة على موافقة البرلمان، وهو ما لم يحدث بعد ذلك”، مشدداً على أن “الجيش والشعب الليبيين لن يلدغا من الجحر مرتين ولن يوافقا على تكرار ما حدث في الصخيرات أو يسمحا باستمرار وجود الميليشيات وتسليحها”.

وتابع: “لهذا السبب طالبنا بسقف زمني محدد وواضح لحل الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها تحت إشراف الجيش، واكتشفنا أن هذا الشرط ليس موجوداً في اتفاق موسكو لذا رفض قائد الجيش التوقيع عليه”.

وأضاف المحجوب أن “اتفاق الصخيرات وراء كل ما يحدث من أزمات في ليبيا حالياً. وبسبب خبث ومكر جماعة الإخوان التي وافقت خلال الاجتماع على تفكيك الميليشيات وحصول الحكومة على موافقة البرلمان لتمرير الاتفاق، وبعد تمريره تنصلت من وعودها وتنكرت للاتفاق ومارست كل ما يخالف بنوده، استفحل خطر الميليشيات وسيطرت على الحكومة وقراراتها”.

“تفكيك الميليشيات شرط لأي تفاوض”
كما أكد أن “تفكيك الميليشيات شرط أساسي لأي تفاوض”، لافتاً إلى أن “حكومة السراج ومن خلفها تركيا وجماعة الإخوان وميليشياتها لن توافق على ذلك، وبالتالي فلا تفاوض مع السراج طالما انتفى هذا الشرط”.

وأوضح المحجوب أن “الجيش الليبي سيطر على مساحات كبيرة من العاصمة طرابلس، وحقق انتصارات تجعله الطرف الأقوى في أي تفاوض”، مشيراً إلى “دخول الجيش لمناطق كبيرة بالعاصمة مثل أبوسليم وصلاح الدين، ولا يفصله عن مقر حكومة السراج سوى أقل من 2 كيلومتر”.

عن مصدر الخبر

قناة العربية

قناة العربية

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تعليقات

  • لا اله الا الله محمد رسول الله، حكومة النفاق يقولوا يرجع حفتر من حيث أتى وهل يهمهم الوطن يعلموا من أين أتى . المشير حفتر أتى من ترهونة وحدودها غريان والقرهبوللي وزليتن وطرابلس لان ثلث سكان ترهونة بطرابلس .
    أيها الليبيين الأحرار وخاصة في العاصمة لو ضاعت منكم هذه الفرصة فقولوا سلامات يا ليبيا ، توحدوا مع الجيش واحرقوا أماكن تواجد الملشيات واذكروا الله كثيرا حتى تنتصروا على الملشيات العدوانية التي تعطي صفقات خيالية لتركيا وتحاول إعطاء صفقات لروسيا عن طريق الجبان اردوغان الفاسد

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  • الجيش الوطنى يملك ورقة قوية اخرى وهى السيطرة على ابار وموانئ النفط ومن حقه ان يطلب من الامم المتحدة فورا ابعاد عائدات النفط عن سيطرة حكومة المليشيات وتحويلها الى الحكومة الشرعية المؤقتة والا يقوم بتأميم الثروة النفطية وتصديرها بالتعاون مع اليونان التى تعترف بشرعية الحكومة المؤقتة مع تخصيص نسبة من عائد التصدير لليونان لتصرف منعا على القواعد الامريكية التى تحميها مع توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان والتصديق عليها من البرلمان وانضمام الحكومة المؤقتة لمنتدى غاز شرق المتوسط واشرب من البحر ياردوغان مين يصرف عليك

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  • كلما تأخر السيطرة علي مصراطه و الموانئ كلما كانت وطئة حرب الجيوش المتوسطيه و الاحلاف القادمه سيئه . .. حرب الجيوش مخطط له فعلي الاقل يجب تحسين مواقف المعني بخرابهم المستعجل ( جيش ليبيا و جيش مصر ….و غالبا الطليان عشان يبقوا هما و اليونان في قفه واحده)….. الحاله اصبحت اما حياه او موت ( الوسط سيكون اسوا من الموت)

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