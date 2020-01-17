الخارجية الأمريكية: يجب خروج المسلحين السوريين الذين تدعمهم تركيا من ليبيا

قناة الغد – طالبت الخارجية الأمريكية، الخميس، بضرورة أن تتوقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا، وخروج المرزقة الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، في بيان لقناة الغد، إنه يجب على الدول، التي تدعي دعم استقرار ليبيا، أن تسحب قواتها على الفور، بما في ذلك المرتزقة الروس والمقاتلين السوريين، الذين ترعاهم تركيا، وغيرها من العناصر العسكرية والمرتزقة الأجنبية، التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير داخل ليبيبا.

وأكد المسؤول الأمريكي، لـ«الغد»، أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار والوساطة السياسية، التي ترعاهاالأمم المتحدة، وأن واشنطن تدعم الجهود المستمرة للممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا لرسم مسار يوفر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.