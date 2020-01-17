اخبار ليبيا الان عاجل

الخارجية الأمريكية: يجب خروج المسلحين السوريين الذين تدعمهم تركيا من ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قناة الغد – طالبت الخارجية الأمريكية، الخميس، بضرورة أن تتوقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا، وخروج المرزقة الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، في بيان لقناة الغد، إنه يجب على الدول، التي تدعي دعم استقرار ليبيا، أن تسحب قواتها على الفور، بما في ذلك المرتزقة الروس والمقاتلين السوريين، الذين ترعاهم تركيا، وغيرها من العناصر العسكرية والمرتزقة الأجنبية، التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كبير داخل ليبيبا.

وأكد المسؤول الأمريكي، لـ«الغد»، أن الولايات المتحدة تحث جميع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار والوساطة السياسية، التي ترعاهاالأمم المتحدة، وأن واشنطن تدعم الجهود المستمرة للممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا لرسم مسار يوفر الأمن والازدهار لجميع الليبيين.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • لا اله الا الله محمد رسول الله، حكومة النفاق يقولوا يرجع حفتر من حيث أتى وهل يهمهم الوطن يعلموا من أين أتى . المشير حفتر أتى من ترهونة وحدودها غريان والقرهبوللي وزليتن وطرابلس لان ثلث سكان ترهونة بطرابلس .
    أيها الليبيين الأحرار وخاصة في العاصمة لو ضاعت منكم هذه الفرصة فقولوا سلامات يا ليبيا ، توحدوا مع الجيش واحرقوا أماكن تواجد الملشيات واذكروا الله كثيرا حتى تنتصروا على الملشيات العدوانية التي تعطي صفقات خيالية لتركيا وتحاول إعطاء صفقات لروسيا عن طريق الجبان اردوغان الفاسد الذي يجلب في المرتزقة ،الحكومة الجزاىرية سيهلكها الله لانها لا تريد استقرار ليبيا ، اللهم انصر الجيش الليبي في القضاء على حكومة الوفاق الإرهابية واهلك الن واعداء ليبيا

    رد