ترسيم الحدود والتعاون العسكري.. ملفات على مائدة مفاوضات حفتر في أثينا

وصل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، مساء الخميس، إلى أثينا لإجراء محادثات مع المسؤولين اليونانيين قبل انعقاد مؤتمر برلين، الأحد المقبل.

والتقى حفتر بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، كما سيلتقي برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة.

وتأتي الزيارة المفاجئة التي قام بها حفتر قبل قمة الأحد في برلين التي تهدف إلى وقف الصراع في ليبيا الغنية بالنفط والتي يغذيها الدعم الدولي المتنافس للأطراف المتحاربة.

وتركز المحادثات على الاتفاقيتين الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق حول ترسيم الحدود البحرية وتعزيز التعاون العسكري.

ويشتد الخلاف بين تركيا، التي وعدت بإرسال قوات لمواجهة الجيش الليبي، واليونان بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

ولم توجه الدعوة لليونان بشأن المشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع أردوغان.

وحذّر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، من أن بلاده سترفض، داخل الاتحاد الأوروبي، أي اتفاق سلام في ليبيا يصدر عن مؤتمر برلين، إذا لم تلغ الاتفاقيتان بين أنقرة وحكومة طرابلس.