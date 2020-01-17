المسماري يوضح موقف القيادة العامة من اقفال المؤاني والحقول النفطية

المسماري: الشعب الليبي قام بإقفال المنشأت النفطية والحقول النفطية ومنع تصدير النفط للخارج، والقيادة العامة حاضرة لحماية الشعب وعلى استعداد تام، والجيش سيقوم بحماية المواطنين والشعب الليبي ويؤيد كافة قراراته.