المسماري يوضح موقف القيادة العامة من اقفال المؤاني والحقول النفطية

المسماري: الشعب الليبي قام بإقفال المنشأت النفطية والحقول النفطية ومنع تصدير النفط للخارج، والقيادة العامة حاضرة لحماية الشعب وعلى استعداد تام، والجيش سيقوم بحماية المواطنين والشعب الليبي ويؤيد كافة قراراته.
تعليقات
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يجب ان تبحث الحكومة المؤقتة عن الية لتصدير النفط لصالحها بعيد عن المليشيات الارهابية وتوزيعها على البلديات فى انحاء ليبيا من خلال مصرف البيضا فمن يحول ثمن النفط ابى حساب المصرف فى اليونان او مصر يحصل على النفط
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من اسمك باين انك واحد منحط. اقسموها أحسن خلي نشوفكم شن بديروا فيها
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زيد اتحدا زيد يا الكلب الوحيد
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يقسموها عينك يااخوانى ياانكشارى ليبيا كلها موحدة يطلع الاخوان والانكشارية والعملاء
ليبيا لليبيين والخونة والباشمرقة بره لابد ان يطلع الى فيه عرق تركى بان الى فيها ياخونه
انكشارى ابن سفاح تربى فى مدارس الانكشارية خادم الاتراك وليس تركى مثل فايز اغا وفتحى اغا
سيالة اغا صلابى اغا سويحلى اغا كله الاعور اغا اناضول وازمير (النصر للجيش العربى الليبى)
ويعيش اجنود الفزع حررها قالولك هلها حررها
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