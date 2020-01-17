الناطق باسم القيادة العامة اللواء احمد المسماري: تركيا مستمرة في خرق الهدنة وقامت بتركيب منظومة دفاع جوي امريكية في مطار معيتيقة وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل بجلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس .