الناطق باسم القيادة العامة اللواء احمد المسماري: تركيا مستمرة في خرق الهدنة وقامت بتركيب منظومة دفاع جوي امريكية في مطار معيتيقة وقامت بإنزال أسلحة ومدافع موجهة في ميناء مصراتة، وتواصل بجلب المرتزقة السوريين إلى طرابلس .
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ما فهمته من المؤتمر بين السطور انه فى اى وقت سيتم تدمير منظومة الدفاع الجوى التى تم تركيبها بواسطة الطائرات الحديثة التى تطلق صواريخها من مدى بعيد خارج نطاق عملها او من صواريخ الجراد فالمسافة قريبة وتحديد موقعها سهل عن طريق تتبع اشارات الرادار وهناك صواريخ توجه على شعاع الرادار فلا تاثير لهذه المنظومة للدفاع الجوى حيث ستدمر لتتحرك بعدها الطائرات العمودية بسهولة وكلام المسمارى يؤكد انه فى اى وقت ستوجه ضربة للمليشيات العقمانية وسينجم عنها قتل اتراك فهم من يقوموا بتشغيل منظومة الدفاع الجوى
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