احتجاجا لعدم دعوة قطر وتونس| مصدر: السراج قد لا يحضر مؤتمر برلين ويكتفي بوفد حكومي

أكد مصدر مطلع في المجلس الرئاسي بحسب وسائل إعلام أن رئيس المجلس فايز السراج قد يمتنع عن الذهاب إلى برلين ويكتفي بإرسال وفد من حكومة الوفاق.

وبحسب الانباء فإن هذا الاجراء يأتي عقب مطالبة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في رسالة موجهة إلى السفارة الألمانية لدى ليبيا؛ بضرورة دعوة كل من تونس و قطر إلى مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد القادم، لأهمية تونس كونها جارة حدودية آوت آلاف النازحين الليبيين وأمنها من أمن ليبيا، إضافة إلى أهمية مشاركة دولة قطر التي كانت ومازالت أهم الدول الداعمة لثورة السابع عشر من فبراير.