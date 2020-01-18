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حفتر يهدئ مع بوتين ويصعِّد ضد إردوغان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

سارع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى التهدئة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انسحابه من مفاوضات موسكو التي رعتها روسيا وتركيا من دون التوقيع على اتفاق الهدنة مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وشكر حفتر «صديقه العزيز» بوتين على جهوده لإحلال السلام في ليبيا بعدما أعلنت موسكو أن الرئيس الروسي سيحضر غدا مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية. كما أكد حفتر استعداده لقبول الدعوة لزيارة موسكو من أجل مواصلة الحوار الليبي.

ومقابل هذه التهدئة مع بوتين، صعّد حفتر حيال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وسعى لحشد الدعم ضد تفاهماته مع السراج.

وفي إطار مسعاه هذا أجرى حفتر محادثات في أثينا أمس. وتعارض أثينا بشدّة تفاهمات إردوغان والسراج التي تمنح أنقرة حقوقاً للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط، وهي الحقوق التي تطالب بها اليونان وقبرص.

إلى ذلك، لم يستبعد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إرسال الاتحاد الأوروبي مهمة عسكرية إلى ليبيا.

وقال في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس إنه «إذا حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا، فسيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للمساعدة في تطبيق، وقف إطلاق النار ومراقبته… وربما أيضا بجنود».

عن مصدر الخبر

جريدة الشرق الاوسط

جريدة الشرق الاوسط

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  • دخول منظومة دفاع جوي وعددهم 15 تم توزيعهم في 3 نقاط او غرف رئيسية وعدد 25 طائرة مسيرة بين مدى قصير ومدى طويل العنقاء وعدد 30 قاعدة كورنيت وماتيس و 1500 صاروخ بين ماتيس وكورنيت و 10 هاوزر معيتيقة🤦‍♂️
    وكل هالبلي معاه اطقم متخصصه 🤷‍♂️
    وكان ولعت احتمال كبير #ياكازي بيوصلوا للرجمة

    #وكي_يا_حاج
    شن جوك

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