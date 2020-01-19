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مشاورات عربية وأوروبية لتنحية حكومة السراج ونزع سلاح الجماعات المسلحة ورفض تدخل أردوغان في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة العربية
قناة العربية
مصدر الخبر / قناة العربية

أكدت مصادر خاصة لقناتي “العربية” و”الحدث”، اليوم السبت، أن «مؤتمر برلين» المزمع إنعقاده اليوم الأحد بالعاصمة الألمانية بدعوة من المستشارة أنجيلا ميركل، حول سيبحث نزع سلاح الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق.

وكشفت المصادر عن البنود التي يجري التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين. ومن بينها تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق.

ومن المرتقب أن ينص الاتفاق على «تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة» من خلال «لجنة أمنية ليبية» تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر.

ومن المرتقب أن ينص الاتفاق أيضاً على «دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي»، بإشراف من لجنة عسكرية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش.

كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، حسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”، وقفاً لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة، بالإضافة لفرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية.

وبحسب المصادر، تجري دول عربية الآن مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند في مسودة الاتفاق الذي سيخرج من قمة برلين بنص على تشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبي.

كما تعمل دول عربية على تضمين بند في الاتفاق ينص على تشكيل لجنة محايدة تبدأ بإعداد دستور جديد يتوافق عليه كافة الشعب الليبي، ثم إجراء انتخابات رئاسية، ليكون الشعب الليبي بعدها صاحب القرار في بقية الخطوات.

وأكدت المصادر وجود اتفاق بين دول عربية وأوربية لدعم فكرة عدم تدخل تركيا كوسيط في أي مفاوضات داخل الدولة الليبية.

وتستعد الدول الأوروبية للمشاركة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا اليوم الأحد وسط تباينٍ في التوقعات بشأن نتائج المؤتمر، وخلافات حول قائمة المدعوين.

وفي نشاط دولي غير مسبوق، أكدت قوى عالمية كبرى استعدادها لحضور المؤتمر والضغط من أجل إيجاد حلول لوقف الاقتتال.

عن مصدر الخبر

قناة العربية

قناة العربية

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تعليقات

  • ابقاء السراج من عدمه تحدده الأمم المتحدة وليس انتم أو مجموعة فاسدة كمصر والإمارات وغيرهما .. ثم نحن شعب “ديمقراطي حتى وان ذهب السراج فان طرابلس بها مليون فائز السراج وجميعهم سيقفون يدا واحدة بقلب واحد لأجل اتلاف قمامة ليبيا خليفة حفتر وعصابته الحمقى وطرابلسنا العظيمة لن تدوسها أرجلكم أيها البدو الهمج الرعاع وكفى

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      • يا ليت هذا يكون حقيقه…. و حتي لو كان حقيقه فيبدوا ان وضع هذه البنود في اي مسوده لن يتم الموافقه عليه لان هذه البنود قد تكون مفتاح الوصول بليبيا الي شاطئ اكثر امنا و استقرارا

    • الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان من البدو وكان راعي هو وسيدنا موسى ويعقوب وكافة الرسل … شن رايك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

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  • ايها الاخوانى المصراطى الذى يدعى انه طرابلسى وواضح انك متخلف عقلى فلا يمكن ان يوجد خونة امثال السراج الا فى مصراطة اما اهل طرابلس فباعتراف رجل اعمال مصراطى رفضوا قتال جيشهم الوطنى ولو كان لدى السراج تاييد الف طرابلسى ما احتاج ان بجلب مرتزقة من سوريا وان يستنجد بالاتراك لانقاذه من الشعب الليبى ويبيع له كل شئ حتى لو طلب ينيكه لما رفض فهو قذر مثلكم ايها الاخوان خريجى خيام النكاح اما الدور المشرف لمصر والامارات فهى تدعم الجيش الوطنى المكلف من نواب ااشعب لتحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية وليس مثل القوى الاستعمارية البعيدة التى لا يعنيها الاستقرار وتريد الفوضى لاحتلال البلاد لكن لا يمكن لاى دولة عربية ان تحتل شقيقتها بما فى ذلك تونس والجزائر اما تركيا تاريخها دموى اسود

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