ارتفاع جديد للدولار الامريكي بعد تراجع مؤقت مقابل الدينار الليبي

سجلت السوق الموازية، تراجعاً جديدا في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص بعد تراجع مؤقت ظهر اليوم.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.55 دينار

– الدولار حوالة تركيا/دبي=4.56 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.71 دينار

-اليورو =4.90 دينار(بيع وشراء)

-الباوند =5.87 دينار

-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =4.00 دينار

-الذهب الكسر عيار 161=18 للجرام

-الدينار التونسي = 1.61 دينار

-الجنيه المصري = 0.27 دينار