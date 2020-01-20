شاهد | رد صادم لـ”السراج” بشأن جلب مرتزقة سوريين إلى طرابلس

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنهم لا يترددون في التعامل مع أي طرف من أجل قتال القوات المسلحة.

وواصف رئيس المجلس الرئاسي حكومات الدول التي تعترض على ذلك بأنها تدعي فقط الديمقراطية.

السراج وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع قناة بي بي سي لم ينف جلب مرتزقة ومقاتلين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف المجموعات المسلحة التي تتبعه.

إلى ذلك، يشار إلى أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.

اعتراف السراج بوجود مرتزقة سوريين يقاتلو في صفوف ميليشيات الدفاع عن حكومتهم و ميليشياتهم Posted by ‎طرابلس 219‎ on Monday, January 20, 2020

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