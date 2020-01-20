عاجل

شاهد | رد صادم لـ”السراج” بشأن جلب مرتزقة سوريين إلى طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

 

قال رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إنهم لا يترددون في التعامل مع أي طرف من أجل قتال القوات المسلحة.

وواصف رئيس المجلس الرئاسي حكومات الدول التي تعترض على ذلك بأنها تدعي فقط الديمقراطية.

السراج وفي معرض رده على سؤال خلال مقابلة مع قناة بي بي سي لم ينف جلب مرتزقة ومقاتلين من سوريا عبر تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف المجموعات المسلحة التي تتبعه.

إلى ذلك، يشار إلى أن عمليات تجنيد المرتزقة تعتبر جريمة وفقاً للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صدرت عن الأمم المتحدة قبل نحو 30 عاما.

اعتراف السراج بوجود مرتزقة سوريين يقاتلو في صفوف ميليشيات الدفاع عن حكومتهم و ميليشياتهم

Posted by ‎طرابلس 219‎ on Monday, January 20, 2020

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وماذا الذي آتي بجديد من فايز آغا فهو عميل من بين العملاء والخونة والمجرمين المستعدين أن يذهبوا إلى أبعد من ذلك وخوفا من وقوعهم بيد الليبيين فهم لا ولن يتوانوا عن بيع ورهن كل شئ لإن ليبيا ليس وطنا لهم ولا تربطهم بها أي رابطة ولا يشعرون بالانتماء لها .

    رد