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“السراج” يعود من برلين بتصعيد جديد ضد “حفتر”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

صعّد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، أمس، غداة قمة برلين، ضد قائد «الجيش الوطني» الليبي المشير خليفة حفتر، مؤكداً أنه لن يلتقيه ثانية، كما رفض شروط منافسه لإعادة فتح الموانئ النفطية الليبية.

وأكد السراج لوكالة «رويترز» أنه يرفض مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع إيرادات النفط على الليبيين، مشيراً إلى أن الدخل في النهاية يعود بالفائدة على البلد بأكمله. وأضاف أن هذا الوضع سيكون كارثياً في حالة استمراره. لكنه قال إنه سيحترم قرار قمة برلين الحفاظ على الهدنة في طرابلس وبدء محادثات بين طرفي النزاع الليبي في إطار خطة تقودها الأمم المتحدة، وكد أنه لن يلتقي حفتر ثانية، فائلاً: «أعلنا عن موقفنا بوضوح أننا لن نجلس مرة أخرى».

من ناحية أخرى، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة يتخذون عملية نقل المرتزقة من تركيا إلى ليبيا ذريعة ليصلوا إلى الأراضي الإيطالية. ونقلت «بوابة أفريقيا الإخبارية» عن «المرصد» أن تركيا «تريد نحو 6000 متطوع سوري في ليبيا، إذ ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها عند وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستقوم بتخفيض المخصصات المالية وستضع شروطاً معينة لعملية تطوع المقاتلين حينها».

عن مصدر الخبر

جريدة الشرق الاوسط

جريدة الشرق الاوسط

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  • السراج من حريم السلطان يبصم لسيده المعتوه المستعد ان يسلمه فى شيكاره للمشير هو واخوانه مقابل صفقة تصدير نفط لتركيا حيث يسيطر الجيش الوطنى على ابار النفط بينما السراج اصبح معاه شيكات بدون رصيد يمسح بها مؤخرته بعد اغلاق ابار النفط

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  • يمكن للمشير ان يعقد صفقات للنفط مع الروس وهم قادرون على تحريك السلطان المعتوه كما يريدون بينما السراج متعلق بذيل اردوغان يستنجد به وبامكانه ان يطيح به فى اى بلاعة مجارى

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  • Ya diseased & rotten Turkish blooded puppy, the only catastrophic event is financing your Turkish ancestors to destroy and kill true Libyans and paying them with all Libyans wealth for their unfathomable crimes
    Did you have chocolate with your Syrian & Turkish Shesha in Berlin ya diseased COWARD

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  • بصراحة اخطأ الجيش الوطنى والمشير عندما لم ينفذوا ماطلبت منذ شهور باستغلال السيطرة الحوية فى سماء طرابلس ومصراطة فى استهداف القيادات الارهابية واولهم السراج وباشاغا وسيالة وغيرهم اثناء مرور موكبهم بالمطار على طريقة قاسم سليمانى ولكنهم تعاملوا بالقيم والمبادئ مع هؤلاء المجرمين والنتيجة مانراه من خيانة عظمى

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  • حفتر هو الذي يرفض مقابلتك لأنك لا تشرفه لحظة الجلوس معك وانت فاقد للرجوله والشرف أولاً ثم أنك ثانيا عديم الوطنيه ثالثاً كل كلب تكسكس له يعطلع لآصله ولو بعد مئات السنين وأنت طلعت من آصل تركي نجلس تكره العرب وبعدما بهدأ الأمور في ليبيا ربما سيتم سحب الجنسيه الليبيه من الكلاب ذووا الآوصول التركيه

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  • هالحيوان الصعلوك الجبان الذيوث الفاسد مجهول الاصل. في نظر الليبيين انه اكبر جاسوس من اوسخ و اوطي العائلات فهو بكا تاكيد ليست له اصول ليبيه فهو مرتزق حقير. و المشير حفتر ليبي الف في الف و ابن عائله

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