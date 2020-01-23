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مصر تدعو الدول والأطراف المعنية للإلتزام بنتائج مؤتمر برلين

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر في مجلس الأمن، أن بلاده تدعو الدول والأطراف المعنية كافة الالتزام بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

وقال مندوب مصر في مجلس الأمن، إن مصر تعرب عن قلقها من التطورات في ليبيا.

واتفق قادة الدول المجتمعون على هامش مؤتمر برلين، الذي عقد في ألمانيا، على ضرورة دعم ليبيا لتفادي خطر نشوب حرب أهلية بداخلها، وألا تكون ساحة للتنظيمات الإرهابية.

وصدر الإعلان الختامي لمؤتمر برلين، ليعلن العديد من القرارات التي اتفق عليها قادة دول العالم والشرق الأوسط، بشأن الأزمة والصراع بين أطراف ليبية.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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