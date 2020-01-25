اشتباكات في منطقة وادي الربيع

وبين المحجوب في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الاشتباكات تجددت اليوم السبت في منطقة وادي الربيع بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة ،وقال: “نعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد”.

كما أعلن عن تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وشواطئ طرابلس، وذلك بعد رصد عدد من مقاتلي تنظيم “داعش” تسللوا إلى الجنوب، مرجحا أن تكون تركيا قد استجلبتهم.