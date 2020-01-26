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«قيادي» من طرابلس: طلبنا قوات من تركيا لكنها أرسلت «مرتزقة»

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
جريدة الشرق الاوسط
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط

على خلاف المتوقع، خرج أحد قيادات «كتيبة ثوار طرابلس»، التي تقاتل في صفوف قوات «الوفاق» بالعاصمة الليبية، ضد «الجيش الوطني» عن صمته، وقال إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبدلا من أن يرسل جنوده للقتال في معركة طرابلس وفقاً للاتفاقية الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اكتفى بمدهم بمقاتلين من عناصر «المرتزقة». ويأتي تصريح عاطف برقيق، القيادي الذي ينظر إليه على أنه أحد مؤسسي «كتيبة ثوار طرابلس»، وسط تأكيدات بتدفق المقاتلين عبر رحلات جوية مدنية إلى العاصمة، وقال عبر صفحته على «فيسبوك»، أمس: «هناك لعبة تحاك ضد قوات (الوفاق)»، دون الإفصاح عن تفاصيلها.

وأضاف برقيق محذرا: «انتبهوا أيها الأحرار، يا «رئاسي»، يا رجال المحاور القتالية… نحن عقدنا اتفاقاً مع تركيا من أجل مساعدتنا على صد العدوان، وليس لإرسال مرتزقة سوريين (…) اللعبة محبوكة لفرض حفتر علينا (القائد العام للجيش الوطني)».

من جهته، قال سياسي موال لحكومة «الوفاق» في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «حديث رقيق لا يمثل الحكومة، ولا قيادات أمراء المحاور»، مضيفاً: «نحن لا نحتاج إلاّ السلاح فقط، ولسنا بحاجة إلى مقاتلين. لدينا الكثير من الذين لم يتم الدفع بهم للقتال».

وينظر مراقبون ليبيون إلى وعود إردوغان بمساعدة حكومة «الوفاق» في التصدي لـ«الجيش الوطني» على أنها تعتمد على سياسة التهوين من أجل التمكين لأنصاره في غرب البلاد؛ وأرجعوا ذلك إلى أنه قال في بادئ الأمر بأنه يرسل فنيين إلى طرابلس بأعداد قليلة، لكن خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إسطنبول نهاية الأسبوع الماضي قال: «أرسلنا، ونرسل، وفدنا العسكري إلى هناك… لن نترك السراج وحده. نحن عازمون على تقديم كل الدعم الممكن في هذه النقطة».

ورأى القيادي الميليشياوي أنه لا يوجد أي سبب يمنع التدخل التركي بشكل مكثف في الحرب، زاعماً أنه «لا يوجد اتفاق، أو هدنة، لأن حفتر لم يوقع على شيء»، قبل أن ينتهي قائلاً: «أتمنى أن أكون مخطئاً، ولا يكون ما في رأسي صحيحاً».

ومبكراً قال إردوغان إن العسكريين الأتراك، الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا، يقومون بدعم وتدريب قوات «الوفاق»، لكن التقارير التي تأتي من جبهات القتال في ضواحي طرابلس، تشير إلى توافد أعداد كبيرة من المقاتلين الموالين لتركيا، على عكس ما يؤكد إردوغان.

ورصدت البعثة الأممية لدى ليبيا وصول مئات المقاتلين إلى ليبيا، وبهذا الخصوص قال الدكتور غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا في تصريحات صحافية سابقة: «أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلين من سوريا»، مقدرا عددهم بما يتراوح بين ألف وألفين.

ومع تزايد التقارير، التي تتحدث عن استخدام الطائرات المدنية في نقل المقاتلين، حمّل سراج عبد القادر الفيتوري، رئيس الخطوط الأفريقية فرع المنطقة الشرقية، حكومة «الوفاق» المسؤولية عن تحريك أي طائرة، بعدما دعا المواطنين إلى تجنب السفر عبر مطار معيتيقة.

وأضاف الفيتوري في بيان مساء أول من أمس أن «الشركة تحمل المسؤولية الكاملة لكل من سيشارك في تسيير أي رحلة من المناطق، التي يشملها الحظر الجوي لتنجب حدوث كارثة إنسانية، وللحفاظ على سلامة المواطن وأمن الوطن»، ورأى أن تسيير أي رحلة في تلك المطارات «يعتبر تأييدا لجلب المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد؛ فلا تلتفتوا لقرارات من باعوا الوطن، واصطفوا حول جيشكم الوطني».

عن مصدر الخبر

جريدة الشرق الاوسط

جريدة الشرق الاوسط

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تعليقات

  • اردوغان يدرك ان توجهاتكم منبوذه من الليبيين ومن العالم ولكن اردوغان شافكم تغرفوا من أموال النفط بسخاء منقطع النظير من الكبير فقرر لابد وان نأخذ حصته من هذا الغرف حتي ولو أضطر لخداعمم بوعود كاذبه ولكن اللوم مش عليكم ولا اردوغان اللوم علي من رفعوا شعار (حي علي الجهاد) ( ثم حولّوه حي علي القعاد) وثاني يوم أعلنوا الهدنه وباتوا يحصوا في الكم الهائل من العتاد والمقاتلين الذين يدخلوا للغرب الليبي علي عينك يا تار واصبح وضعهم كمن بدل تخبز العجين وقفت مشغوله باحصاء كم شعرانه دخلت من التنور أن أختلاف المعلن في الاعلام عن الواقع علي الارض بات واضحا فأعلان الحرب علي الارهاب ليست لعبة ليبرا بين اطفال حيث تعتمد تلك اللعبه علي قول طفل للآخر أعطيني حليب أمي بمعني توقف عن ملاحقتي حتي أبتعد عنك أي أعطيني فرصه نتقدم عنك عدة أمتار ثم ألحق بي محاولاً الامساك بي فالجيش يا احبيب قد أخطئ باعطاءكم حليب امهاتكم حيث اوقف الاعمال الحربيه وتفرغ للاحصاء كم صاروخ ادخلتموه من تركيا وأين نتصبتوا منظومة الدفاع الجوي مش مستبعد ان يشور عليكم بطريقة تثبيتها خارج مطار أمعيتيقه لان احداثيات مطار امعيتيقه معلومه للقاصي الداني

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    • جيش كثرة ساعات الاصفار لديه جيش خيب ظن مؤيديه جيش هاندن وهو منتصر وتوقف عن القتال حتي يتسني للعدو الحصول دعم بالمضادات الارضيه وتنشيط القدره القتاليه للعدو لكي تكون الحرب ممتعه فما يصيرش جيش قوي يقضي علي ارهاب في العاصمه ضعيف فالصح حسب رؤية جيش آخر زمن هي ان ينتظر الارهاب الضعيف حتي يستقوي بالسلاح والمرتزقه وصولا من تركيا عبر طيران مدني

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  • اردوغات تخلص من النفايات البشرية السورية من مليشيات ارهابية اجرها للسراج وقبض الثمن وهى تسعى لوطن بديل بعد ضياع ادلب لاقامة دويلة سوريا على ارض طرابلس ومصراطة بعد ان اصبحت تركيا كامل العدد من المهاجرين السوريين ضحايا غباوة اردوغان

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  • حفتر ولا المرتزقة السوريين والاتراك
    يا ابناء ضباط وضباط صف وجنود الدعم المركزى وجميع ابناء المؤسسة الامنية ، كونوا جميعاً مع الوطن المغصوب من الداحل والخارج من دول اقليمية ودولية وغيرها ، وساندوا قواتكم المسلحة العربية الليبية بغض النظر عمن يترأس هذه المؤسسة العسكرية ، فقد بلغى السيل الزبا ، حدث منذ ايام قليلة كانت احد اقربائى وكانت معها ابنتها مع قريب لهنّ واقترب السورى المعفن من السيدة بالسيارة وقال لها باللكنة السورية فرجينا هويتك يا خانم ، المرآة لم تتحمل ذلك وكانت ان تنزل من السيارة وتريد البسق فى وجه ذلك المتعقن السورى ، ولكن قريبها قال لها لا لا خافى على بنتك ابنتك التى بالسيارة وخافى على ايضاً ربما يًًقتلوننى.

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    • تصديقاً لكلامك أخي أبن طرابلس هؤلاء أنذال ومخانيث وباردين وعكسهم الليبيين والليبيات تجد ال دم لديهم حار زمان ليبي زار سوريا ومعه العائله واثناء مغادرته مطار دمشق حاول الجمارك أخذ رشوه مقابل لا شئ فلما أصر الليبي لا عدم الدفع ماكان من الضابط السوري إلا القول كرمال عيون هالحلوه اللي معك روح الله معك الليبي غضب شديد وتدخلوا السوريين وقالوا له هاي الكلام عندنا ما به شئ هو عادي ففي الطائره أصيب بجلطه

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