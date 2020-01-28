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المحجوب: انشقاقات في صفوف الإخوان بمصراتة بعد وصول المرتزقة السوريين

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال مديرة إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب: إن القوات المسلحة متمركزة في أماكنها، وترد على أي اختراق لقوات حكومة الوفاق، لافتَا إلى أن الجماعات المسلحة قامت بهذه الخروقات، نتيجة التوقع بأن المرتزقة السوريين سيؤدوا إلى تغيير موازين القوى.

وأشار العميد خالد محجوب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “dmc”، مساء الإثنين، إلى أن الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق قامت بالهجوم على مواقع الجيش في أبو قرين، فقام الجيش بالرد على هذه الخروقات بصورة كبيرة، فهربت الجماعات المسلحة من مواقعها.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أنه لا يوجد أي حاضنة شعبية لتنظيم الإخوان في مدينة مصراتة الليبية، وهناك انشقاقات الآن بين المتعاونين مع الإخوان، بعد أن تم الاستعانة بالمرتزقة السوريين، خاصة أن المرتزق يحصل على 2000 دولار شهريًا، في حين أن المواطن الليبي يتحصل على 500 دولار في العام الكامل.

المصدر: بوابة الفجر المصرية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • بعد اغلاق النفط وشح الموارد المالية للمليشيات الارهابية سيتقاتلوا فيما بينهم للصراع على ماتبقى من مال

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  • البركه في الرايات ورأي الهدنه رأي اغبر شئتم أم ابيتوا وغير اعبي علي هذا الرأي قال لك انشققات والله يا اكبادي يسبتوها بالعين وتوا قصوها بالجري كان النصر قاب قوسين او ادني واليوم اصبح شبه ند للجيش فحرية طائرانك التي طالما تغنيت بها اصبحت في خبر كان واصبحتوا اليوم تنطبق عليكم غناوة تلك العجوز ( العين شافقه علي الروح إلا عزيز ماعاد شاطها) بمعني كانت تطلع للحب والمحبوب وحياة الزواج عن حب ولما انتكس حالها واعتلت صحيتها واصبح في وضع صحي حرج سألوها شنو حالك توا فقالت ما سبق واليوم جيشنا سوف ينسي الطموح بالنصر ويكون طموحه غير نجي اقفيفيتي بعنبها

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  • سبحان الله كل السبب في امتداد هذه الحرب، كل السبب في الفوضى والفساد السنوات السابقة ، التدخل التركي، تدخل الشيطان، دعم الاٍرهاب ، كل ذلك سببه مصراتة ، المفروض كل القتال والقصف الجوي يتركز على مصراتة ، لماذا الميناء والمطار مفتوح في مصراتة واضح السبب لجلب المرتزقة والطيران المسير وكل أسلحة الدمار،، لو تحصلوا على مصراتة أهل طرابلس سوف يطردوا قوات مصراتة من اول لحظة وطرابلس يدخلها الجيش بدون قتال
    اللهم ارحم الشهداء وانصر الجيش الوطني ووحد ليبيا وحدة واحدة

    رد

  • كل السبب في امتداد هذه الحرب، كل السبب في الفوضى والفساد السنوات السابقة ، التدخل التركي، تدخل الشيطان، دعم الاٍرهاب ، كل ذلك سببه مصراتة ، المفروض كل القتال والقصف الجوي يتركز على مصراتة ، لماذا الميناء والمطار مفتوح في مصراتة واضح السبب لجلب المرتزقة والطيران المسير وكل أسلحة الدمار،، لو تحصلوا على مصراتة أهل طرابلس سوف يطردوا قوات مصراتة من اول لحظة وطرابلس يدخلها الجيش بدون قتال
    اللهم ارحم الشهداء وانصر الجيش الوطني ووحد ليبيا وحدة واحدة

    رد