آمر قوة الإسناد يطالب السراج بتعيين وزير دفاع وإعفاء “محمد الحداد” ويدعو المسؤولين الدفع بأبنائهم في المحاور

شن آمر قوة الإسناد التابع لحكومة الوفاق بطرابلس، ناصر عمار، هجوما حادا على رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، قائلا: “لن نرضى بالمساومات ولا الذل الذى نتجرعه بسبب قراراتك المشبوهة”.

واتهم ناصر، فى منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك”، أشخاصا من المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق بالخيانة، إذ قال: “من قاموا ببيع مصراتة هم صغارها فى المجلس الرئاسي”.



كما طالب بفصل ومحاسبة أى وزير أو سفير أو وكيل وزارة من منصبه إذا لم يكن له ابن فى محاور القتال، قائلا: “المناصب ينبغى أن تستشعر ما يدور فى المحاور، وهذا لا يتأتى وأبناؤهم لا يعرفون حتى شكل التبات ولا البندقيه”، متهما إياهم بتقديم الرشاوى للهروب.

كما خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قائلا: “يا سراج.. إما أن تكلف وزير دفاع وتعفى محمد الحداد من قيادة المنطقة الوسطى، وإما والله فسنحرجك أمام العالم وسنعيد الكرة عليك”، مضيفا: “اختر أنت أى الطرق لتنفذ بجلدك.. لن نرضى بالمساومات ولا الذل الذى نتجرعه بسبب قراراتك المشبوهة.. نحن من دفع الثمن لتكون أنت والنائمين حولك على رأس السلطة.. فبراير مازالت حية. مازالت جذوتها تتقد”.

المصدر: بوابة مبتدأ