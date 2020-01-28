قوات الوفاق تعتقل عنصرا من الجيش الوطني.. و”داعش” يدخل على خط الأزمة

بعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، عادت المعارك المسلحة بين طرفي النزاع في ليبيا إلى الاحتدام من جديد، على محور خطوط الضواحي الجنوبية للعاصمة، طرابلس.

مصدر عسكري في قوات خليفة حفتر، قال لموقع “الحرة”، إن هجوم الأخيرة على مناطق تسيطر عليها “قوة الردع الخاصة” (كتيبة تابعة لقوات حكومة الوفاق)، جاء بعد هجومها بقذائف ثقيلة على عناصر من قوات حفتر، على مستوى محور “الخلاطات”، الذي تجري فيه لحدود اليوم مواجهات حامية الوطيس بين الطرفين.

وفي الجانب الآخر، قال عبد المالك المدني الناطق الرسمي باسم مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات “حكومة الوفاق”، لـ”الحرة”، إن قواتهم ألقت القبض على أحد عناصر قوات خليفة حفتر في محور “النقلية” بجنوب طرابلس مساء الإثنين.

دخول “داعش” على الخط

طرف ثالث يدخل على خط المواجهات المسلحة بين خليفة حفتر وفايز السراج،قالت مصادر عسكرية إنه تنظيم “داعش”.

المنذر الخرطوش عضو مكتب الإعلام الحربي التابع لقوات خليفة حفتر، ذكر وجود تنظيم “داعش” في ساحة المعركة أيضا، وقال في تصريح لـ”الحرة”، إن مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “داعش” هاجموا قواتهم في جنوب غرب طرابلس.

وأشار إلى أن قواتهم تمكنت من قتل اثنين من المهاجمين فيما لاحقت البقية عبر طريق “ديجال”، في جنوب غرب ليبيا.

وعن الضحايا ذكر إن أحد أفراد الغرفة الأمنية المشتركة قتل فيما أصيب خمسة آخرون في منطقة وادي عتبة (جنوب غرب ليبيا) بعد قيام المجموعة بإطلاق الرصاص المفاجئ، في وقت متأخر من مساء الإثنين، ونفى صلة قوات حكومة “الوفاق”، بالهجوم​.

وتقع منطقة وادي عتبة في جنوب غرب ليبيا بين مدينتي أوباري ومرزق، وتشهد هذه المناطق بين فترة وأخرى توترات أمنية وقبلية، وتنشط في المنطقة مجموعات مسلحة مختلفة تنشط في التهريب والسطو بالإضافة إلى مجموعات أخرى محسوبة على تنظيم داعش.