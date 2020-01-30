العربية: الجيش الليبي يخنق “الوفاق” بمصراتة.. ويتمركز في الوشكة – فيديو

أظهرت صور حصرية لـ “العربية”، تمركز قوات الجيش الليبي في منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة وتبعد عنها حوالي 80 كيلومترا، حيث باتت قوات الجيش تضيق الخناق على ميليشيات الوفاق التي تسيطر على مصراتة.

ووفق مصادر العربية/الحدث، فإن الجيش الليبي نفذ عملية نوعية باقتحام منطقة بوقرين وضيق الخناق على الميليشيات والمقاتلين السوريين هناك.

وتحدث النقيب جمعة الزيداني آمر مجموعة الاقتحام في منطقة بوقرين، لقناة العربية/الحدث وقال “الأمور جيدة، ومعنويات الشباب مرتفعة، ونفذنا عملية نوعية، حيث دخلنا منطقة بوقرين بـ 50 سيارة، واعتقلنا شخصا ونقلناه إلى سرت وتم ذلك خلال ساعتين فقط”.

هذا وتشهد منطقة بوقرين هدوءا حذرا في كل من محورها الشمالي والجنوبي استعداداً لاقتحام مصراتة بعدما صدرت أوامر من القيادة العامة.

يشار إلى أن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الليبية متواصلة، وبلغ عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن نحو 1750 “مرتزقاً”، وفق ما ذكره المرصد السوري، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1500 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق درع الفرات.

المصدر: قناة العربية