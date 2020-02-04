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بالفيديو.. مشرف العمليات التركية في طرابلس يدرب عناصر سورية على كيفية التفخيخ

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الأثنين، أن ضابط مخابرات تركي يُدعى عقيد غازي، هو من يشرف على العمليات التركية في طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو، نشره اللواء أحمد المسماري، الضابط التركي وهو يشرح  كيفية التفخيخ للعناصر السورية الموالية لتركيا، في طرابلس.

وفيما يلي مقطع فيديو مصور يظهر الضابط التركي وهو يشرح كيفية التفخيخ لهذه العناصر:

فيديو | عقيد غازي ( ضابط مخابرات تركي ) امر العمليات التركية في طرابلس متحدثا بالعربية يشرح كيفية التفخيخ لعناصر سورية عرض الفيديو اثناء مؤتمر اللواء احمد المسماري الناطق باسم القائد العام

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Monday, February 3, 2020

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • لم تنفع هذه الوسائل فى درنة وبنغازى فى منع هزيمة المليشيات الارهابية ولا فى سوريا حيث يتقدم الجيش العربى السورية فى ادلب رغم انف اردوغان الجبان الذى اصبح مسخرة فى انقرة مع وجود مليون لاجئ سورى على حدود تركيا

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