بالفيديو.. مشرف العمليات التركية في طرابلس يدرب عناصر سورية على كيفية التفخيخ

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الأثنين، أن ضابط مخابرات تركي يُدعى عقيد غازي، هو من يشرف على العمليات التركية في طرابلس.

وأظهر مقطع فيديو، نشره اللواء أحمد المسماري، الضابط التركي وهو يشرح كيفية التفخيخ للعناصر السورية الموالية لتركيا، في طرابلس.

وفيما يلي مقطع فيديو مصور يظهر الضابط التركي وهو يشرح كيفية التفخيخ لهذه العناصر: