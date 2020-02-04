بالفيديو.. مشرف العمليات التركية في طرابلس يدرب عناصر سورية على كيفية التفخيخ

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، في مؤتمر صحفي، عقده يوم أمس الأثنين، أن ضابط مخابرات تركي يُدعى عقيد غازي، هو من يشرف على العمليات التركية في طرابلس.
وأظهر مقطع فيديو، نشره اللواء أحمد المسماري، الضابط التركي وهو يشرح كيفية التفخيخ للعناصر السورية الموالية لتركيا، في طرابلس.
وفيما يلي مقطع فيديو مصور يظهر الضابط التركي وهو يشرح كيفية التفخيخ لهذه العناصر:
فيديو | عقيد غازي ( ضابط مخابرات تركي ) امر العمليات التركية في طرابلس متحدثا بالعربية يشرح كيفية التفخيخ لعناصر سورية عرض الفيديو اثناء مؤتمر اللواء احمد المسماري الناطق باسم القائد العام
Posted by الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية on Monday, February 3, 2020
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