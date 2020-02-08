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قيادي ميداني: قوات الوفاق دمرت القاذفة التي قصفت مطار معيتيقة وطورنا قدراتنا التقنية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

نجحت قوات حكومة الوفاق الليبية، أمس الجمعة، في تدمير القاذفة التي قصفت مطار معيتيقة بصواريخ غراد.

وأفاد القائد الميداني بمحور عين زارة يوسف الأمين بتدمير قوات الوفاق للقاذفة، مؤكدا أن لدى قوات الوفاق القدرة التقنية على تحديد مواقع قاذفات الصواريخ التي تقصف المواقع المدنية والرد عليها وتدميرها في أماكنها، بحسب موقع “ليبيا الأحرار”.

واستؤنفت حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة، أمس الجمعة، بعد تعليقها مؤقتا نتيجة سقوط عدة قذائف صاروخية على المطار.

يذكر أن سلطات مطار معيتيقة في ليبيا كانت قد أعلنت تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تعرضه لهجوم صاروخي.

واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بقصف مطار معيتيقة الدولي بطرابلس وانتهاك ترتيبات وقف إطلاق النار.

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • طورتوا مؤخراتكم يا تيوس يا انذال يا جبناء يا مناجيس يا حقراء. يا أشباه الرجال. عابيين علي السوريين و الاتراك يا حريم السلطان؟؟

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