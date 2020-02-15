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الجيش الوطني يقترب من تحرير طرابلس مع رفض شعبي للتدخل التركي وضوء أخضر لدحر الجماعات المسلحة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / جريدة العرب اللندنية
جريدة العرب اللندنية
مصدر الخبر / جريدة العرب اللندنية

بنغازي- ربط قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وقف إطلاق النار بتحرير العاصمة الليبية طرابلس من سلطة الميليشيات وإنهاء وجود المرتزقة الأتراك في البلاد.

وأعلن خليفة حفتر رفضه لوقف إطلاق النار في كلمة متلفزة تعد أول رد من جانبه على تبني مجلس الأمن قرارا بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا.

وقال حفتر إنه “لا رجوع عن بلوغ الهدف، ولن نتوقف حتى السيطرة على طرابلس” مشيرا إلى أن الجيش الليبي بات اليوم على تخوم قلب العاصمة طرابلس وقاب قوسين أو أدني من السيطرة عليها”.

ويلقى توجه قائد الجيش الليبي الذي يشدد على محاربة الإرهاب قدرا كبيرا من المصداقية والتجاوب عربيا ودوليا خاصة بعد التجاوزات التركية الأخيرة التي كشفت بالأدلة أطماع أنقرة في ليبيا ودعمها لسلطة الميليشيات على غرار إرسالها لمرتزقة للقتال من شأنه نشر المزيد من الفوضى في البلاد.

وأكد حفتر في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي،مساء الجمعة أنه”لا مساومة على ثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين .

والأربعاء، صادّق مجلس الأمن على مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، ضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي.

وشدد على أنه”لا سلم في بلاده إلا بهزيمة المليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا”.

وأوضح حفتر”الجيش الوطني الليبي، لن يتوقف، ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس

وقال:”نطمئنكم بأنه لا رجوع عن هدفنا الذي دفع من أجله أبطالنا أرواحهم ودماءهم”.

وتابع قائلاً: “لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا، ولن نحيد عن ثوابتنا، وهي تحرير البلاد من المليشيات المسلحة”.

ووجّه حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما أوردته بوابة “أفريقيا الإخبارية” قال فيها: “لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان” مؤكدا أن”قوات الجيش الليبي لن تتوقف عن محاربة المليشيات الإرهابية وطردها من البلاد” مشيراً إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار؟

وشهدت عدة مدن ليبية الجمعة خروج مظاهرات عارمة ،تنديداً بالتدخل التركي، وإرساله المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، ودعماً لجهود الجيش الوطني في محاربة المليشيات الإجرامية.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي على صفحتها الرسمية بفايسبوك أن الجماهير التي خرجت في المسيرات طالبت القائد العام للجيش الوطني الليبي بتأجيل “خطابه لشكر أهالي الشهداء والجرحى والمبتورين والمفقودين ويكون الخطاب من طرابلس العاصمة وذلك لأن العملية التنظيمية والاحتفالية في طرابلس أقوى من بنغازي عاصمة الكرامة عاصمة الشهداء”.

وبدأت قوات الجيش الليبي عملية عسكرية في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من سطوة الجماعات المسلحة التي أوقعت العاصمة في فوضى أمنية. وزاد التدخل التركي الأخير في تصعيد التوتر في طرابلس إذ عمدت أنقرة إلى تقديم الدعم العسكري للقوات المساندة لحكومة الوفاق من خلال توفير الأسلحة والمقاتلين المرسلين من سوريا من أجل تجنب خسارة المعركة أمام قوات الجيش الليبي التي تحاصر هذه الجماعات المسلحة منذ أشهر.

ويتزامن الحشد العسكري مع إرسال تركيا للمزيد من المرتزقة للقتال إلى جانب المسلحين في طرابلس ومصراتة. وكان الجيش الليبي قد حقق تقدما كبيرا على أكثر من محور في هاتين الجبهتين قبيل الذهاب إلى موسكو وبرلين.

عن مصدر الخبر

جريدة العرب اللندنية

جريدة العرب اللندنية

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  • حفتر قاب قوسين من تحرير طرابلس المسماري 99 في مئة من مساحة ليبيا تحت سيطرته في نفس الوقت حفتر يفرض الشروط يدخل في المفاوضات السياسية مع نفس الميلشيات يحاربها بل يريد أن يتقاسم مع الميلشيات الثروة النفط في ليبيا حفتر القاهرة الميلشيات في القاهرة في جنيف يبيع الأوهام مهبوليه يصدقون عنترياته بدون تفكير أو منطق الحمير والبغال حاشاكم الله أكثر ذكاء من مؤيدي عبيد حفتر يقولي مهبول حفتر لماذا يحارب الميلشيات في طرابلس في نفس وقت يدخل في المفحوصات والحوار معها

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  • انت مهبول ياجلول انظر الى ادلب ماذا فعل السلطان المعتوه امام تقدم الجيش السورى لا شئ سوى جعجعة فارغة ببينما ملايين السوريين مشردين فى العراء على الحدود التركية دفعوا ثمن غباوة المعتوه الذى يعلم جيدا انه لا يمكنه مواجة روسيا ولا ايران الداعمين للجيش العربى السورى واذا كان هذا على حدود تركيا فمابالك فى تركيا جيش وطنى قوى مدعوم من اقوى جيش عربى وافريقى واسلامى والتاسع عالميا طريقه مفتوح لارض المعركة برا وبحرا وجوا بينما الطريق مسدود امام الاتراك بحرا وجوا خيث يمروا عبر مصر واليونان مع دعم من روسيا فرنسا وهى قوى كبرى ولا توجد اى دولة كبرى واحدة داعمة للمليشيات والامريكان اصلا موقفهم رمادى ويهمهم مصالحهم فى المنطقة وفى النهاية سيحرر الجيش الوطنى ما تبقى فى مصراطة وطرابلس قريبا جدا والاخوان سيدخلوا السجون كالعادة

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  • الجيش الوطنى قادر من الناحية العسكرية على تحرير طرابلس ولكنه كان يخشى الكلفة العالية من الدمار وسقوط الضحايا ولهذا فتح الباب امام دعاة الحل السلمى ليثبت لهم انهم واهمون وان لا حل الا بسحق الخوان وطرد المرتزقة والان اكتسب الجيش الوطنى تفويضا شعبيا كبير يكفى لتحرير مصراطة وطرابلس بعد ان نجح فى تحرير سرت واغلاق ابار النفط ولم يبالى باى ضغوط دولية فمن يستقوى بالشعب يفل الحديد ومن يستقوى باردوغان عريان ونهايته سوداء

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  • المشير خليفة حفتر هو رئيس ليبيا القادم بامر الشعب اللييى كما حدث فى مصر مع المشير عبدالفتاح السيسى رغم انف الخوان الاغبياء والكلب المسعور اردوغان المهزوم فى كل مكان بره وجوه حتى على حدوده مع سوريا ومصير مصراطة سيكون مثل ادلب سيشردوا فى المناطق المجاورة واضحكنى ما رايته بالامس على احد قنوات الخوان من خرجوا فى مصراته مئات فقط معظمهم من النسوان وقليل من العواجيز والاطفال بعد ما كنا زمان ترى مئات الالاف تملأ الميدان مما يدل على نفاذ الخرفان

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  • .تاريخ العثمانيين كله مذابح منها الارمن ومذبحة القلعة للماليك بعد ان قتلوهم غدرا واما عن المستقبل فلدينا اكثر من حديث عن فتح المسلمين اخر الزمان وقبل ظهور الدجال لمدينة اسطنبول حيث ينتشر فيها الدعارة والفاحشة ويعيش بها شر خلق الله من الخوان امثالك ومن سيفتح اسطنبول المدينة التى نصفها فى البحر ونصفها فى البر كما ورد فى الحديث الشريف بثحيح مسلم سبعون الفا من بنو اسحق اى مسلموا اوربا ويبدأ الفتح من ناحية نصف البحر اى الاوربى ويغنموا العديد من الغنائم من اموالهم الحرام التى جمعوها من كل مكان فهل يستطيع احد ان يكذب حديث فى صحيح مسلم وهذا هو نص الحديث
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق. فإذا جاؤوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها. قال ثور (أحد رواة الحديث): لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جانبها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. فيفرج لهم. فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم، إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون))

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  • اثلج صدرى اعلان المشير استكمال التحرير ليخلص ليبيا من الصراصير وحتى يتحقق مااتمناه من تعليق جلول من بيضانه على احد اعمدة مصراطة وتعلق امه من بزازها على عمود مجاور مع وضع خازوجين فيها واحد شرجى وواحد مهبلى اما قنونو والمشرى فسيتم وضعهم فى غابة النصر بطرابلس فى قفص النسانيس او القرود اما الحيوان صوان فيوضع طعام للاسد

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  • ======اليكم جميعا التحية والى الامام لكشف العملاء والاخوان امام الشعب ليعرف الشعب ما يحدث في ليبيا من قبل العملاء الانجاس –ستنتصر ليبيا باذن الله وانها ايام يا عملاء وستعرفون من بقي معكم هل شاهدتم مسيرات طرابلس كم فيها من البشر طرابلس فيها 2 مليون ما نسبة من خرجوا الى الساحة سوى واحد الى 10 الاف فقط يا جرذان مجاري المدينة القديمة يا عملاء =====الى من كتب —اشكركم جميعا وزيدزهم قهلر عملاء قطر وتركيا الانجاس —
    الى الميبون جلول ابن الداعرة الاخوانية:=====جهاد النكاح فريضة عن نسوان الاخوان لخدمة كلاب اردوغان:======الخوان من شر ما خلق خوارج العصر:=======كل الاخوان فى خبر كان وربهم فى الليمان بملابس النسوان:========الاستسلام التام او الموت الزؤام للخوان العثمانيين:

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