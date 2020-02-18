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العربية: الجيش الوطني يحرك قواته نحو الزاوية لتحريرها من المسلحين – فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة العربية
قناة العربية
مصدر الخبر / قناة العربية

بدأ الجيش الليبي بتحريك قواته باتجاه مدينة الزاوية (45 كم) غرب العاصمة طرابلس، وذلك بهدف تحريرها من الجماعات المسلحة وعصابات التهريب الخارجة عن القانون، وفي مسعى للضغط على المقاتلين المتحالفين مع حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

هذا وأرسل الجيش الليبي تعزيزات عسكرية كبيرة لضواحي مدينة الزاوية، حيث نشرت الصفحات المؤيدة للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقطع فيديو، ظهرت فيه العشرات من الآليات العسكرية والجنود في مدينة العجيلات القريبة من مدينة الزاوية، في طريقهم إلى شن عملية عسكرية أخرى وفتح جبهة جديدة للقتال، وذلك وسط ترحيب من الأهالي.

تجدر الإشارة إلى أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، كلّف مؤخرا عبدالله نور الدين الهمالي بمهام آمر المنطقة العسكرية لتحرير مدينة الزاوية.

هذا وتسيطر على مدينة الزاوية عدّة مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها قوات أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، وميليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار في الوقود، ومن بينها “ميليشيات النصر” التي يقودها محمد كشلاف، والتي كانت مواقعها عرضة في أكثر من مرة لضربات الجيش الوطني الليبي.

عن مصدر الخبر

قناة العربية

قناة العربية

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تعليقات

  • تحرير الزاوية سيكون سريع مثل سرت ويقطع الطريق بين طرابلس وتونس ويمكن الجيش من تحرير جنزور بعدها وحصار طرابلس من ناحية الغرب .على بركة الله ايها الجيش الوطنى

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  • جيشنا يمثل علينا في دور البطل الذي يشق اليه غبار يعني بالعاميه ضريط فارغ وقرقعه زياده مالم تسقط طرابلس في أي حديث عن النصر يصبح هراء جيشنا عندما اصبح لا يستطيع الاقتراب من معيتيقه أصبح يوهم فينا بأهمية تحرير الزاويه أهو أسمه كلام علي رأي المثل اليهودي اذا اخذك العربي خوذ ابن عمه أهو/ حتي الزاويه بنت عم طرابلس ولكن الأهميه ليست سواء والحديث عن تحرير الزاويه مجرد جرعة برد يا عطشان فهاهي الزاويه بثقل طرابلس ممكن الاستفاده فقط بقطع طريق سفر المليشيات الي تونس فقط

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