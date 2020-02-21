بيان هام للجيش الوطني بشأن مخرجات اعيان وحكماء ليبيا – فيديو

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, February 21, 2020