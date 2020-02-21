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بيان هام للجيش الوطني بشأن مخرجات اعيان وحكماء ليبيا – فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي ننشر بالفيديو بيان هام من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني الليبي) بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة .

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة

Posted by ‎الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, February 21, 2020

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • من يستقوى بالشعب بعد الله عز وجل ينتصر ومن يستقوى باردوغان ينتحر فالشعب سيد قراره امر باغلاق النفط فاجبر العالم على احترامه واليوم تعلن القبائل دعم الجيش الوطنى ومحاربة المرتزقة والمليشيات العثمانية والخوان وليس للخوان مكان الا تحت الارض فى القبور او السجون او الجحور مع الجرذان فاردوغان مهزوم فى كل مكان بره وجوه

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