بيان هام للجيش الوطني بشأن مخرجات اعيان وحكماء ليبيا – فيديو

فيما يلي ننشر بالفيديو بيان هام من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية (الجيش الوطني الليبي) بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة .
بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة
بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بشأن مخرجات اجتماع اعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة
Posted by الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية on Friday, February 21, 2020
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