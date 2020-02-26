بالفيديو| حماية طرابلس تُحمل “باشاغا” مسؤولية تقهقرهم في محاور القتال

طرابلس-العنوان

حملت ميليشيات طرابلس التابعة لمجموعات الوفاق المسلحة، وزير الداخلية فتحي باشاغا مسؤولية تقهرهم في محور صلاح الدين جنوب طرابلس أمام ضربات الجيش الوطني.

وفي إصدار مرئي نشره المكتب الإعلامي لما يعرف بـ قوة حماية طرابلس ندد عناصر الميليشيات بتصريحات باشاغا التي أكد من خلالها أن وزارة الداخلية تريد تفكيك الإجرام والجريمة المنظمة والميليشيات التي تعتدي على الأجهزة الشرطية، مطالبا عناصر ميليشيا النواصي بعدم الانصياع لأوامر قادتهم.

وفي تصريح له يوم الاثنين الماضي أكد باشاغا أن جهاز المخابرات تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، لم يسمها، مضيفا أن هذه الميليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام، وأكد أن أي قوة تعتدي على الوزراء وتخطف المواطنين هي بمثابة ميليشيا.