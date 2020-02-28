ليبيا_الآنI المحجوب يُعلن مقتل جنود أتراك بقصف معيتيقة . . . قال مدير إدارة…

#ليبيا_الآنI المحجوب يُعلن مقتل جنود أتراك بقصف معيتيقة

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قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش استهدفت موقعا للطائرات التركية المسيرة ومنصة رادار بقاعدة معيتيقة مشيرا إلى أن القوات التركية عمدت بعد السيطرة على المطار إلى نقل معداتها وآلياتها العسكرية.

وأكد المحجوب في تصريحات إعلامية مقتل 15جنديا تركيا في قصف بالمدفعية على المطار، الذي حولته أنقرة لقاعدة عسكرية بحسب قوله.

وأضاف أن “كل تمركزات القوات التركية تحت مرمى نيران الجيش الوطني، مبينا أن الوحدات العسكرية لاتزال تحترم الهدنة، ولو قررت خرقها لكانت في قلب العاصمة طرابلس التي تفصلهم عنها كيلومترات قليلة”.