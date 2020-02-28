اللواء الغزوي : أحبطنا الليلة أكبر هجوم جوي تشهده سماء #طرابلس منذ أبريل الماض

اللواء المبروك الغزوي آمر عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني يؤكد: أحبطنا الليلة أكبر هجوم جوي تشهده سماء #طرابلس منذ أبريل الماضي استخدمت فيه 6 طائرات تركية مسيرة دفعة واحدة .#ليبيا #المرصد
واضح ان الاتراك اصيبوا بالسعار نتيجة خسائرهم الفادحة ويجب الاستمرار حتى يتم ارسال اخر الاتراك فى تابوت وعلى اهالى طرابلس الشرفاء مقاومة المرتزقة والاتراك بما تيسر من وسائل واسهلها مبيد حشرى فى مشروباتهم أو مأكلهم او قتلهم باى وسيلة متاحة حتى لو كانت خيام نكاح وهمية جرهم اليها وقتلهم دفاعا عن الشرف
أمسحوا منصات الاطلاق من الوجود بيما يعني العاميه اقطع الرأس تبرا العروق أين الساحق الماحق الذي تقولون عنه حان وقته
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