اللواء الغزوي : تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة عمل ان

آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية لواء مبروك الغزوي : تسيير الأتراك لهذا العدد من الطائرات المسيرة دفعة واحدة عمل انتحاري وبحث عن انتصار لمعتوه #أنقرة في أي مكان بعد خسائره البشرية الفادحة في #ليبيا و #سوريا ولكنهم خابوا وخاب مسعاه . #المرصد
هذا الجنان يدل على تخبط اردوغان بعد خسائره الفادحة فى ليبيا وسوريا واصبح اخر مسخرة فمن يشترى طائرات تركيا المسيرة التى اصبحت اخر مسخرة تسقط مثل العصافير ولا تستطيع حماية قواعدها ولا الرادارت التى تشغلهها فى معتيقة بشائر النصر وتحرير طرابلس والنصر يبدأ من غابة النصر فى ابوسليم حيث سحق غنيوه المجرم
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