صور الحطام | اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : باسمي واسم كافة ضباط المجموعة وغرفة العمليات اتوجه بالتحية والتقدير لوحدات الدفاع الجوي الظهر الأمين للقوات المسلحة على عملهم الوطني الجبار هذه الليلة وتمريغهم أنف معتوه #أنقرة في التراب وتحويلهم ثرى جنوب #طرابلس مقبرة واضحوكة لخرذته المسيرة . #ليبيا #المرصد