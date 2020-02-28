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صور الحطام | اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : باسمي واسم

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور الحطام | اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : باسمي واسم كافة ضباط المجموعة وغرفة العمليات اتوجه بالتحية والتقدير لوحدات الدفاع الجوي الظهر الأمين للقوات المسلحة على عملهم الوطني الجبار هذه الليلة وتمريغهم أنف معتوه #أنقرة في التراب وتحويلهم ثرى جنوب #طرابلس مقبرة واضحوكة لخرذته المسيرة . #ليبيا #المرصد




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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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