صور الحطام | اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : باسمي واسم كافة ضباط المجموعة وغرفة العمليات اتوجه بالتحية والتقدير لوحدات الدفاع الجوي الظهر الأمين للقوات المسلحة على عملهم الوطني الجبار هذه الليلة وتمريغهم أنف معتوه #أنقرة في التراب وتحويلهم ثرى جنوب #طرابلس مقبرة واضحوكة لخرذته المسيرة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة الان
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