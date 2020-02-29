رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري : نعزي الشعب التركي الشقيق في ” استشها

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رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري : نعزي الشعب التركي الشقيق في ” استشهاد ” عدد من الجنود الأتراك في مدينة ادلب السورية. #ليبيا #المرصد
( رسالة الى رئيس مجلس الامة التركي )
President of the State Advisory Council Khaled Al-pain: The Turkish people in the “Martyrdom” of a number of Turkish soldiers in the Syrian city of idlib. #Libya #Observatory
(letter to the president of the Turkish Nation Council)
Translated from Arabic
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