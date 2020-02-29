رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري : نعزي الشعب التركي الشقيق في ” استشها

رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري : نعزي الشعب التركي الشقيق في ” استشهاد ” عدد من الجنود الأتراك في مدينة ادلب السورية. #ليبيا #المرصد

( رسالة الى رئيس مجلس الامة التركي )