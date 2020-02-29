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رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري : نعزي الشعب التركي الشقيق في ” استشها

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري : نعزي الشعب التركي الشقيق في ” استشهاد ” عدد من الجنود الأتراك في مدينة ادلب السورية. #ليبيا #المرصد

( رسالة الى رئيس مجلس الامة التركي )

President of the State Advisory Council Khaled Al-pain: The Turkish people in the “Martyrdom” of a number of Turkish soldiers in the Syrian city of idlib. #Libya #Observatory

(letter to the president of the Turkish Nation Council)

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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