عاجل

الشح: البعثة تهدف لتفتيت القاعدة السياسية المساندة لعملية الدفاع عن #طرابلس. #

تم النشر منذُ 23 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشح: البعثة تهدف لتفتيت القاعدة السياسية المساندة لعملية الدفاع عن #طرابلس. #ليبيا #المرصد

Scarcity: the mission aims to break up the political base in support of the #Tripoli defense process. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اشخ عليك ياشح فانت متخلف عقليا فالمدافعين حاليا عن طرابلس مؤتزقة سوريين وجنود اتراك اما الخوان فعبيد السلطان دورهم اعطاء المال والنسوان للمرتزقة ليحموهم

    رد

  • ياحمار ياشح واضح انك بتشخ على نفسك مع انتصارات الجيش الوطنى المدوية خاصة مع شح الموارد للمليشيات بعد اغلاق ابار النفط بامر الشعب الليبى الذى لم يبالى باى تهديدات للدول الاستعمارية واستمر فى الحفاظ على ثروته النفطية ومنع وصول عائدها للارهابيين

    رد