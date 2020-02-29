الشح: البعثة تهدف لتفتيت القاعدة السياسية المساندة لعملية الدفاع عن #طرابلس. #

Scarcity: the mission aims to break up the political base in support of the #Tripoli defense process. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Scarcity: the mission aims to break up the political base in support of the #Tripoli defense process. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
اشخ عليك ياشح فانت متخلف عقليا فالمدافعين حاليا عن طرابلس مؤتزقة سوريين وجنود اتراك اما الخوان فعبيد السلطان دورهم اعطاء المال والنسوان للمرتزقة ليحموهم
ياحمار ياشح واضح انك بتشخ على نفسك مع انتصارات الجيش الوطنى المدوية خاصة مع شح الموارد للمليشيات بعد اغلاق ابار النفط بامر الشعب الليبى الذى لم يبالى باى تهديدات للدول الاستعمارية واستمر فى الحفاظ على ثروته النفطية ومنع وصول عائدها للارهابيين
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