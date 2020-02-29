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الحليق: الأمم المتحدة والعالم كانوا يشاهدون جلب 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الحليق: الأمم المتحدة والعالم كانوا يشاهدون جلب 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا ليقتلوا أبناءنا بأموال النفط. #ليبيا #المرصد

Shaved: un and the world were watching bring 10 fighters from turkey and Syria to kill our children with oil money. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • الاخوان يتمتعون بكل صفات المنافقين الاربع فهم من ذوات الاربع خرفان او حمير
    .عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» اخرجه البخاري ومسلم.

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