الحليق: الأمم المتحدة والعالم كانوا يشاهدون جلب 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا

Shaved: un and the world were watching bring 10 fighters from turkey and Syria to kill our children with oil money. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Shaved: un and the world were watching bring 10 fighters from turkey and Syria to kill our children with oil money. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
الاخوان يتمتعون بكل صفات المنافقين الاربع فهم من ذوات الاربع خرفان او حمير
.عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» اخرجه البخاري ومسلم.
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