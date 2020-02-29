ليبيا_الآنI جنيف.. قائمة المستقلين تُثير الجدل حول معايير البعثة . . بعد تعل…

#ليبيا_الآنI جنيف.. قائمة المستقلين تُثير الجدل حول معايير البعثة

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بعد تعليق النواب المشاركة، وبعد عدم توجه وفد المجلس الأعلى للدولة إلى جنيف، بقي للبعثة الأممية ما يعرف بالمستقلين الذين تبين أن معظمهم إما في أجسام تشريعية أو مسؤولين سابقين أو رؤساء أحزاب.

مستقلون ولكن، هذه الجملة قد تنطبق على وفد جنيف السياسي الذي ذهب كمحاور مستقل في المسار السياسي، لأن تفحّص قائمة المستقلين التي بقيت، وتقصي أخبارها وخلفيات انتقائها يَشي بأمر ذي ريبة يدعو للتساؤل الملح عن معايير البعثة في انتقائها للأعضاء، وعن مفهومها لكلمة المستقل، ورؤيتها حتى وقت قريب دعوة أعضاء من النواب بشكل فردي للمشاركة في حوار جنيف.