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فيديو | الطاهر بن غربية القائد الميداني في الوفاق : الكرامة والفاتح يقاتلوننا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | الطاهر بن غربية القائد الميداني في الوفاق : الكرامة والفاتح يقاتلوننا سوية وسنصل إلى قلب #ترهونة و #بنغازي وسنعاود القرار 7 في #بن_وليد . #ليبيا #المرصد

Video | Tahar Ben Western Field Commander in reconciliation: dignity and fatih fight us together and we will reach the heart of #tarhuna and #Benghazi and we will return resolution 7 in #Ben _ Walid. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • ياحمار انتم محاصرون فى مصيدة بطرابلس ومصراطة ونيران الجيش الوطنى تنهمر عليكم من كل مكان والجيش هو من يتقدم ودخل العزيزية وبعد تدمير الطائرات المسيرة والرادارت ومنظومة الدفاع الجوى اصبحت السماء مكشوفة فوقكم وسحقكم اصبح واقعا واضحا للجميع وابناء ترهونة وبنغازى يقتربوا من قلب طرابلس ومصراطة وماىنيل المطالب بالتمنى يامتنيل ياميبون فانت مثل جرذ يعيش فى منزل ويتصور انه سيطرد صاحب المنزل ويعيش فيه وحيدا اتفووووه عليك غبى جدا

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