فيديو | الطاهر بن غربية القائد الميداني في الوفاق : الكرامة والفاتح يقاتلوننا سوية وسنصل إلى قلب #ترهونة و #بنغازي وسنعاود القرار 7 في #بن_وليد . #ليبيا #المرصد