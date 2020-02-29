فيديو | الطاهر بن غربية القائد الميداني في الوفاق : الكرامة والفاتح يقاتلوننا

Video | Tahar Ben Western Field Commander in reconciliation: dignity and fatih fight us together and we will reach the heart of #tarhuna and #Benghazi and we will return resolution 7 in #Ben _ Walid. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Video | Tahar Ben Western Field Commander in reconciliation: dignity and fatih fight us together and we will reach the heart of #tarhuna and #Benghazi and we will return resolution 7 in #Ben _ Walid. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
ياحمار انتم محاصرون فى مصيدة بطرابلس ومصراطة ونيران الجيش الوطنى تنهمر عليكم من كل مكان والجيش هو من يتقدم ودخل العزيزية وبعد تدمير الطائرات المسيرة والرادارت ومنظومة الدفاع الجوى اصبحت السماء مكشوفة فوقكم وسحقكم اصبح واقعا واضحا للجميع وابناء ترهونة وبنغازى يقتربوا من قلب طرابلس ومصراطة وماىنيل المطالب بالتمنى يامتنيل ياميبون فانت مثل جرذ يعيش فى منزل ويتصور انه سيطرد صاحب المنزل ويعيش فيه وحيدا اتفووووه عليك غبى جدا
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