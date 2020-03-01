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‎معاناة أطباء مرضى فيروس كورونا‎

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآنI معاناة يومية للأطباء المعالجين لمرضى فيروس #كورونا حول العالم
يخرج هؤلاء من بيوتهم مودعين عائلاتهم لا يعلمون متى سيعودون أو إن كانوا سيعودون فعلاً

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قناة الان

قناة الان

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تعليق

  • لن يكون هناك علاج لفيروس كورونا .. ولن يكون هناك اقتصاد .. ولن يكون هناك جيوش أو سياسيين او ماسونيين أو عبدة شيطان وجنوده او مخابرات اواقتصاديين .. انتظروا المفاجأت بإذن الله.

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