‎معاناة أطباء مرضى فيروس كورونا‎

#ليبيا_الآنI معاناة يومية للأطباء المعالجين لمرضى فيروس #كورونا حول العالم

يخرج هؤلاء من بيوتهم مودعين عائلاتهم لا يعلمون متى سيعودون أو إن كانوا سيعودون فعلاً