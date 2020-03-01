ليبيا_الآنI إحصائيات الموظفين بالدولة والعاطلين عن العمل في ليبيا . . . من…

#ليبيا_الآنI إحصائيات الموظفين بالدولة والعاطلين عن العمل في ليبيا

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منظومة الموظفين بالدولة سجلت مع حلول آخر ديسمبر من العام الماضي 2.300 مليون عامل مسجلين وفقا للأرقام الوطنية.

وأوضحت الوزارة عبر إحصائياتها أن عدد العاملين في الأجهزة الإدارية وحده بلغ أكثر من 1.7 مليون موظف بينما ينشط أكثر من 599 ألف عامل خارج الكوادر الإدارية.

وتطرقت بيانات الوزارة إلى أعداد الباحثين عن العمل المسجلين في مكاتب المناطق الموزعة في عموم ليبيا موضحة أن عددهم بلغ أكثر من 118 ألف.

وكشفت بيانات الوزارة أن المنطقة الغربية تضم أكبر عدد من الباحثين عن عمل إذ بلغ أكثر من 65 ألف باحث، وجاءت المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية بعدد باحثين عن العمل بلغ أكثر من 31.9 ألف فرد.