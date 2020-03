#أحمد_الفلاسي صانع الأمل العربي للعام 2020 لا يمنح النقود بشكل مباشر وإنما يساعد الشباب على إيجاد مصدر للرزق. #صناع_الأمل #راديو_الآن. المقابلة الكاملة: https://bit.ly/ 3ccw9hY

#Ahmed _ k the Arab hope maker for 2020 does not give money directly but helps young people find a source of livelihood. #Hope _ makers #radio _ now. Full Interview: https://bit.ly/3ccw9hY