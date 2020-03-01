ليبيا_الآن| الحكومة الليبية توقع 46 اتفاقية تعاون مع سوريا . . . وقعت الحكو…

#ليبيا_الآن| الحكومة الليبية توقع 46 اتفاقية تعاون مع سوريا

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وقعت الحكومة الليبية مع نظيرتها السورية مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية وعلى وجه الخصوص في مواجهة التدخل التركي في البلدين، إضافة إلى العمل على تعزيز التعاون في كل المجالات.

ووفق وكالة “سانا” السورية الرسمية، فقد جاء التوقيع عقب استقبال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وفداً ليبياً رسمياً برئاسة كل من عبد الرحمن الأحيرش نائب رئيس الحكومة الليبية، وعبد الهادي الحويج وزير الخارجية.

ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء تخلله “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل إعادة تفعيلها في مختلف المجالات بما يضمن التنسيق المستمر لمواجهة الضغوط والتحديات المتشابهة التي تستهدفهما وفي مقدمتها العدوان التركي السافر على سيادة كلا البلدين واستقلالهما والتدخلات الخارجية في شؤنهما الداخلية”.