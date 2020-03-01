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فيديو | أردوغان يهذي مجددًا عن ماضي أجداده بجنازة جنوده القتلى في #إدلب : لدين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | أردوغان يهذي مجددًا عن ماضي أجداده بجنازة جنوده القتلى في #إدلب : لدينا شهداء في #سوريا و #ليبيا ، سنواصل القتال بنفس طريقة قتال أجدادنا في الماضي .. وزعيم المعارضة كمال أوغلو يرد : أرسل أبنائك إلى هناك !. #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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