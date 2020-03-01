فيديو | أردوغان يهذي مجددًا عن ماضي أجداده بجنازة جنوده القتلى في #إدلب : لدين

فيديو | أردوغان يهذي مجددًا عن ماضي أجداده بجنازة جنوده القتلى في #إدلب : لدينا شهداء في #سوريا و #ليبيا ، سنواصل القتال بنفس طريقة قتال أجدادنا في الماضي .. وزعيم المعارضة كمال أوغلو يرد : أرسل أبنائك إلى هناك !. #المرصد