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دغيم: تشكيل مجلس تأسيسي بديل عن مجلسي النواب والدولة يعد انقلاب على الإعلان ال

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

دغيم: تشكيل مجلس تأسيسي بديل عن مجلسي النواب والدولة يعد انقلاب على الإعلان الدستوري. #ليبيا #المرصد

Endgame: the formation of the house of representatives and the state is a coup on the constitutional declaration. #Libya #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • سلامة اصلا حمار ويفكر بعقلية الاخوان الغبية جدا فهل يتصور ان الشعب والجيش الذى تحدى كل القوى الاستعمارية واغلق ابار النفط يرضى بهذه المسرحية الهزلية تاليف واخراج ممثل الرمم الملتحدة وانتاج موزه واردوغان غبى ياسلامة

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  • نفس سيناريو مسرحية غدامس الهزلية الفاشلة يعيد سلامة احيائها من جديد حيث قبض ثمنها من قبل ولم يتم انتاجها الان يخرجها ضمن مهرجان برلين الدولى ونسى ان الظروف تغيرت

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