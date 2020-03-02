دغيم: تشكيل مجلس تأسيسي بديل عن مجلسي النواب والدولة يعد انقلاب على الإعلان ال

Endgame: the formation of the house of representatives and the state is a coup on the constitutional declaration. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
Endgame: the formation of the house of representatives and the state is a coup on the constitutional declaration. #Libya #Observatory
Translated from Arabic
سلامة اصلا حمار ويفكر بعقلية الاخوان الغبية جدا فهل يتصور ان الشعب والجيش الذى تحدى كل القوى الاستعمارية واغلق ابار النفط يرضى بهذه المسرحية الهزلية تاليف واخراج ممثل الرمم الملتحدة وانتاج موزه واردوغان غبى ياسلامة
نفس سيناريو مسرحية غدامس الهزلية الفاشلة يعيد سلامة احيائها من جديد حيث قبض ثمنها من قبل ولم يتم انتاجها الان يخرجها ضمن مهرجان برلين الدولى ونسى ان الظروف تغيرت
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