#دمشق | الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وفد الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيسها عبدالرحمن الأحيرش ووزير خارجيتها عبدالهادي الحويج . #ليبيا #المرصد #سوريا
#دمشق | الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل وفد الحكومة الليبية برئاسة نائب رئيسها عبدالرحمن الأحيرش ووزير خارجيتها عبدالهادي الحويج . #ليبيا #المرصد #سوريا
ثورة بدات سلمية تدعو بشار للرحيل وفى النهاية قتل شعبه وشردهم فى كل مكان من العالم ودمر سوريا من اجل ان يبقى بشار فى الحكم وليدهب الشعب السورى الى الجحيم, تحالف مع الشيعة والروس لقتل وتدمير بلده, هكدا هم الروؤساء والطواغيت العرب. اللهم احقن دماء الامة الاسلامية
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