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فيديو | مظاهرة موظفي قطاع الصحة وبعض القطاعات الأخرى أمام مقر وزارة المالية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | مظاهرة موظفي قطاع الصحة وبعض القطاعات الأخرى أمام مقر وزارة المالية في #طرابلس احتجاجًا على تأخر الرواتب وعدم تسوية أوضاعهم المالية . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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