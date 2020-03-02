اخبار ليبيا الان عاجل

عناصر حماية من ” قوة الردع الخاصة ” تقوم بتهريب وزير مالية الوفاق فرج بومطاري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عناصر حماية من ” قوة الردع الخاصة ” تقوم بتهريب وزير مالية الوفاق فرج بومطاري من محتجين أمام الوزارة يطالبون بمستحقاتهم المالية .

حيث خرجت مظاهرة حاشدة لموظفي قطاع الصحة وبعض القطاعات الأخرى أمام مقر وزارة المالية في #طرابلس احتجاجًا على تأخر الرواتب وعدم تسوية أوضاعهم المالية . #ليبيا #المرصد

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك