قنونو: حفتر وبشار الأسد في خندق واحد الآن ومن المتوقع أن ينسقوا لعمليات مشتركة

A: Haftar and bashar al-Assad are in one trench now and are expected to take joint operations. #Libya #Syria #observatory
Translated from Arabic
A: Haftar and bashar al-Assad are in one trench now and are expected to take joint operations. #Libya #Syria #observatory
Translated from Arabic
هم يدافعون عن وحدة الاراضى العربية ويتصدون للمختل التركى الذى يطمع فى اراضى الدولتين اما انتم ايها الخوان المجرمون فلا ولاء لكم لاى وطن فانتم عبيد السلطان اسكت ياحقير
يجب توقيع اتفاقية تبادل المجرمين بين ليبيا وسوريا ليتم ارسال الاسرى من المرتزقة الى الاسد يتصرف معاهم بمعرفته ووقتها سيفر المرتزقة من ليبيا بعد ان فروا من الاسد فى سوريا
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