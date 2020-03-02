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قنونو: حفتر وبشار الأسد في خندق واحد الآن ومن المتوقع أن ينسقوا لعمليات مشتركة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قنونو: حفتر وبشار الأسد في خندق واحد الآن ومن المتوقع أن ينسقوا لعمليات مشتركة بينهما. #ليبيا #سوريا #المرصد

A: Haftar and bashar al-Assad are in one trench now and are expected to take joint operations. #Libya #Syria #observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • هم يدافعون عن وحدة الاراضى العربية ويتصدون للمختل التركى الذى يطمع فى اراضى الدولتين اما انتم ايها الخوان المجرمون فلا ولاء لكم لاى وطن فانتم عبيد السلطان اسكت ياحقير

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  • يجب توقيع اتفاقية تبادل المجرمين بين ليبيا وسوريا ليتم ارسال الاسرى من المرتزقة الى الاسد يتصرف معاهم بمعرفته ووقتها سيفر المرتزقة من ليبيا بعد ان فروا من الاسد فى سوريا

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