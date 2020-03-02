حزب الشعب التركي: سياسات أردوغان وحزبه الحاكم في #ليبيا خاطئة. #تركيا #المرصد

Turkish people’s party: Erdogan’s policies and his ruling party in #Libya are wrong. #Turkey #Observatory
Translated from Arabic
Turkish people’s party: Erdogan’s policies and his ruling party in #Libya are wrong. #Turkey #Observatory
Translated from Arabic
السلطان المعتوه وقع فى شر اعماله فى ليبيا وسوريا وتم كسر انفه والعالم كله شامت فيه لان سليط اللسان واصبح وحيدا ليس امامه الا الروس يطلب منهم الرحمة لهذا استدعاه بوتن الى موسكو يوم الخميس القادم وعلى الجميع ان يلاحظ ان اى مؤتمر صحفى لاردغانوف مع بوتن يقرأ كلام مكتوب ولا يستطيع الخروج عن النص الذى تم مراجعته
أضف تعليقـك