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حزب الشعب التركي: سياسات أردوغان وحزبه الحاكم في #ليبيا خاطئة. #تركيا #المرصد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

حزب الشعب التركي: سياسات أردوغان وحزبه الحاكم في #ليبيا خاطئة. #تركيا #المرصد

Turkish people’s party: Erdogan’s policies and his ruling party in #Libya are wrong. #Turkey #Observatory

Translated from Arabic

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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  • السلطان المعتوه وقع فى شر اعماله فى ليبيا وسوريا وتم كسر انفه والعالم كله شامت فيه لان سليط اللسان واصبح وحيدا ليس امامه الا الروس يطلب منهم الرحمة لهذا استدعاه بوتن الى موسكو يوم الخميس القادم وعلى الجميع ان يلاحظ ان اى مؤتمر صحفى لاردغانوف مع بوتن يقرأ كلام مكتوب ولا يستطيع الخروج عن النص الذى تم مراجعته

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