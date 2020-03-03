ليبيا_الآن| تاجر الإبل ينفي سرقة مجموعة منها ويؤكد وصولها كاملة . . . نفى ت…

#ليبيا_الآن| تاجر الإبل ينفي سرقة مجموعة منها ويؤكد وصولها كاملة

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نفى تاجر الإبل، الذي نُقلت جِماله من ميناء طرابلس البحري، إلى مدينته الزاوية، الأنباء التي أفادت أن بعضها سُرق في الطريق.

ويأتي هذا النفي، في خطاب أرسله مالك الإبل، إلى الجهات المسؤولة في مدينة الزاوية، إن المجموعة وصلت كاملة للمدينة، بسحب ما نقلته وكالة “رويترز”، التي أشارت إن أحد مصادرها ذكر إن بعض الجمال سُرق عند مرورها بمنطقة جنزور.

وقطعت الجِمال مسافة 45 كيلوا مترا، في وقت متأخر من العاصمة طرابلس إلى مدنية الزاوية.

وأشار تاجر الإبل، إن الجِمال استوردت من إثيوبيا وليس أستراليا.